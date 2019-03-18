قطر تلتزم بشروط أردوغان وتشتري صفقة دبابات تركية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان يافوز، عن توقيع «أنقرة والدوحة اتفاقية تاريخية لشراء 100 دبابة ألتاي التركية».

ووفقاً للاتفاقية، ستنتج الشركة المصنعة للدبابات والمركبات المدرعة «بي إم سي» في تركيا، 40 دبابة من طراز ألتاي وتسلمها إلى الدوحة خلال 24 شهراً كجزء من المرحلة الأولى، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي صباح» التركية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج على نطاق واسع للدبابات ب 250 وحدة بعد تسليم الدفعة الأولى إلى قطر.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للعقد. ويعد مشروع ألتاي هو أول برنامج لتطوير دبابات القتال الرئيسية في تركيا، ويتضمن أنظمة القيادة والسيطرة الإلكترونية، وبندقية 120 ملم، والدروع، وبحسب صحيفة «يني شفق» اليومية التركية، سيتم تصنيع كل هذه الأجزاء بواسطة شركات الدفاع التركية.

وتم عرض النموذج الأولي للدبابة على الجمهور في عرض دفاعي عام 2011 في إسطنبول.

وحول الإعلان عن تلك الصفقة بواسطة مسؤول حزبي كبير في العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، صرحت مصادر ل«العربية.نت»، أن الإعلان عن تلك الصفقة بهذه الصيغة يعد أمرا مثيرا للجدل، حيث إن الدوحة تمتلك نحو 49.9% من مصنع «بي إم سي»، فضلا عن حصولها على امتياز تشغيله لمدة ربع قرن قادمة اعتبارا من عام 2018. وأرجحت المصادر أن الإعلان عن الصفقة بتلك الطريقة ربما يكون لأغراض دعاية انتخابية.

ويتوافق ما رجحته المصادر ما نشره موقع «أخبار الدفاع» في تحقيق بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، تحت عنوان «مستقبل الدبابة ألتاي محل تساؤل بسبب المكون الأجنبي»، وتناول التحقيق تفاصيل الصفقة المشار إليها في الصحافة التركية أمس، وأنه تم توقيعها في 9 نوفمبر 2018. كما أشار الموقع إلى أن هناك إشكالية بشأن التعاقد على صفقات لتصدير ألتاي التي تضم في مكوناتها محركا وصندوق تروس ألمانيي الصنع، وهو ما أوضحت مصادر خاصة للموقع أنه يستلزم الحصول على ترخيص من ألمانيا التي تعارض استخدام تقنياتها وأسلحتها ضد الأقليات في سوريا والعراق، ما يعني أن الشركات المصنعة ربما تلجأ إلى روسيا أو أوكرانيا للحصول على محركات بديلة، حيث إنه لم تكتمل مراحل تصنيع المحرك التركي بعد.

وبحسب ما ذكرته المصادر للموقع إذا أقدمت أنقرة على خيار التعاقد مع موسكو لتدبير محرك وأجزاء للدبابة، فإن الخطوة ستكون ثاني تحرك مثير للغضب في أوساط الناتو بعد صفقة المنظومة الدفاعية S400، التي دفعت مسؤولين أمريكيين إلى تحذير تركيا من عواقب إتمامها.

كما ذكر خبراء في مجال صناعة الدبابات، أن ألتاي تقتبس تكنولوجيا دبابة K2 Blach Panther الكورية الجنوبية ولكن تختلف في الشكل الخارجي، كما أن هناك بعض التحسينات المطلوبة في تصميم الدروع الخاصة بالدبابة ألتاي.