فرسان الإرادة يرفعون غلة الإمارات إلى 85 ميدالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



رفع منتخب الإمارات بحلول اليوم الثالث لمنافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص حصاده إلى 85 ميدالية ملونة بواقع 26 ذهبية و23 فضية و36 برونزية، وكانت المنافسات قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، ولفت الأنظار صالح المري عندما أحرز ذهبية الفردي في البولينج، وخالد الهاجري وهو ينتزع ذهبية رمي الكرة الحديدية، في حين أحرز منتخب الإمارات للدراجات الهوائية 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، ليتصدر ترتيب 17 دولة مشاركة في المنافسات.

ويشارك في الألعاب العالمية بأبوظبي المقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قرابة 200 دولة وهو أضخم عدد على الإطلاق في تاريخ الأولمبياد الخاص منذ تأسيسه في 1968. وشهد يوم أمس مشاركة ضيوف الحدث في العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة.