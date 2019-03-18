شكرا لقرائتكم خبر عن نعمل لتكون الإمارات مركزاً للسياحة الفضائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: آية الديب

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام «وكالة الإمارات للفضاء»، أن الفضاء أصبح جزءاً مهماً، ومحركاً أساسياً في الاقتصاد المبني على المعرفة، ونحن نعمل حاليا لتكون الإمارات مركزا للسياحة الفضائية حيث أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة ومطمئنة للمستثمر الأجنبي؛ إذ تتوفر فيها التشريعات والتسهيلات اللازمة.

وقال إن ما تم استثماره في قطاع الفضاء، يتجاوز ال23 مليار درهم، وأوضح أن القطاع ينمو بنسبة 9% سنوياً.

وكشف في حوار ل«الخليج» عن أن الوكالة تعتزم إطلاق مبادرة طموحة عملت عليها منذ سنوات؛ لدعم مجال التعاون العربي الفضائي؛ من خلال دعم الدول العربية؛ إذ تعكس هذه المبادرة نهج الإمارات الفضائي؛ لتكون نموذجاً تقتدي به الدول العربية الأخرى، لافتاً إلى أن «وكالة الإمارات للفضاء» وقعت أكثر من 25 اتفاقية فضائية مع أغلب وكالات فضاء العالم، وأن «قانون الفضاء»، يلبي الاحتياجات التشريعية مستقبلاً لفترة تمتد من 5 إلى 10 سنوات.

وقال: «إن الإمارات تستثمر خارجياً في السياحة الفضائية مع شركة «فيرجن جلاكتك»، التي تُجري اختبارات حالياً؛ تمهيداً لإطلاق رحلات سياحية فضائية»، مؤكداً أن هذه الرحلات إذا أثبتت نجاحها في الولايات المتحدة، وبدأت تتوسع على مستوى العالم؛ ستكون الإمارات وجهتها الأولى، قائلاً: «أتوقع أن تطير رحلات سياحية فضائية من الإمارات خلال سنوات قليلة».

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» نهاية العام الجاري، وأنه سيوفر البحث عن الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للإمارات والدول الأخرى وأنه سيعالج أيضاً ظاهرة «المد الأحمر»، التي تضرب السواحل في الإمارات الشمالية.

وأضاف: تم الانتهاء من تجميع أول مسبار عربي للمريخ (مسبار الأمل)، والآن هو في مرحلة الفحوص والاختبارات؛ تمهيداً لإطلاقه في مهمته خلال يوليو/‏‏‏تموز من العام المقبل 2020، وأن الإمارات بإطلاقه؛ ستكون واحدة من بين تسع دول فقط، تطمح لاستكشاف كوكب المريخ، وتالياً نص الحوار:

ما الأهداف التي تسعى الوكالة لتحقيقها خلال العام الجاري والعام المقبل؟

- أهم الأهداف الرئيسية ل«وكالة الإمارات للفضاء»؛ هي بناء العنصر البشري، وتنظيم القطاع الفضائي، وإطلاق عدة مبادرات سواء في مجال إصدار سياسة الفضاء أو استراتيجية الفضاء أو قانون الفضاء أو تشريعات الفضاء، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال.

ومن ضمن أهداف الوكالة أيضاً؛ العلاقات الدولية؛ حيث وقعت الوكالة أكثر من 25 اتفاقية فضائية مع أغلب وكالات فضاء العالم، ولم تكتف بالتوقيع؛ بل عملت على تفعيل تلك الاتفاقات؛ من خلال مشاريع مشتركة.

بيئة استثمارية

وكيف يتم تشجيع المستثمرين؟

- إذا كان المستثمر بحاجة إلى دعم دولي؛ فإننا نوفر له ذلك، وإذا كان بحاجة لدعم محلي، نوفره له؛ ليصبح نظاماً وتكتلاً واحداً يشمل الجميع، فقوة قطاع الفضاء تكمن في العمل الجماعي سواء من خلال شراكات محلية أو شراكات دولية.

المستثمرون المحليون يمتلكون أموالاً يرغبون في استثمارها، ويبحثون عن أوجه الاستثمار؛ كقطاع الإعمار أو قطاع التأمين أو في مجال التصنيع، ونحن نسعى لاستقطاب المستثمرين إلى قطاع الفضاء؛ إذ يعد قطاعاً يتمتع بمستقبل واعد، ونقوم بإجراء ورش توعوية لهم؛ نوضح فيها الفرص المتاحة، ونوفر لهم الشركاء الأجانب الذين تتوفر لديهم التقنية والتكنولوجيا؛ ليحدث تكامل بين الطرفين.

والبيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة ومطمئنة للمستثمر الأجنبي؛ إذ تتوفر فيها التشريعات والقوانين والأمن والأمان، إضافة إلى تشجيع الحكومة لرجال الأعمال؛ إذ توفر كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، فضلاً عن أن سوق الإمارات يعد سوقاً مفتوحاً أقرب إلى الأسواق الأخرى، ولعل أهم ما يميز قطاع الفضاء، أنه قطاع يشغل نفسه، فنحن لا نضع له ميزانيات؛ لأنه قطاع يصرف على نفسه، ويشغل نفسه، وهو ما يوفر للقطاع عنصر الاستدامة، فيعد المستثمر المُحرك الرئيسي للأنشطة الفضائية.

اقتصاد المعرفة

وما خطط الوكالة لتشجيع الاستثمار؟

- الفضاء أصبح جزءاً مهماً ومحركاً أساسياً في الاقتصاد المبني على المعرفة، ونهيئ قطاع الفضاء؛ ليأخذ دوره العملي والفعلي؛ وليساهم في نسبة كبيرة في اقتصاد الدولة، ولتحقيق ذلك؛ اتخذنا مبادرات عدة؛ من ضمنها: وضع سياسة تعزز الاستثمار الفضائي، وتم اعتماد هذه السياسة، ونحن حالياً في مرحلة تنفيذها، ولدينا عدة مبادرات كبرى بهذا الشأن؛ من ضمنها أننا اليوم نعمل بشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال الدخول في مشاريع استثمارية، تتخذ طابعاً محلياً؛ إذ تنفذ داخل الدولة، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية خارج الدولة.

وخير مثال على الاستثمار الخارجي في مجال الفضاء؛ أن دولة الإمارات تستثمر اليوم في شركة «فيرجن جلاكتك» العالمية، التي تُعنى بالسياحة الفضائية، التي تعمل على تصميم مركبات تأخذ البشر إلى الفضاء؛ حيث أصبحت هذه الشركة أقرب إلى التشغيل؛ إذ تعمل حالياً في مرحلة الاختبارات، ومن المخطط أن يبدأوا رحلات فضائية خلال العام الجاري من الولايات المتحدة الأمريكية، وأتوقع إذا نجحت في أمريكا، وبدأت الرحلات الفعلية ومن ثم أخذت بالتوسع على مستوى العالم؛ فإن وجهتها الأولى ستكون دولة الإمارات، وأتوقع أن تطير رحلات فضائية من الإمارات خلال سنوات قليلة.

والإمارات تساهم مع الشركة خارج الدولة؛ لكن الشركة تمتلك طموحاً بأن تعمل من داخل الإمارات مستقبلاً؛ إذ نسعى إلى أن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً للسياحة الفضائية، وللشركات التي تهتم بها؛ مثل شركة «فيرجن جلاكتك»، وليس فقط الإمارات

هي من ترغب في أن تكون مركزاً للسياحة الفضائية؛ حيث إن هناك دولاً أخرى تسعى بأن تطير رحلات سياحية فضائية من أراضيها؛ مثل: إيطاليا وبريطانيا.

وجدت الشركة في دولة الإمارات مميزات؛ من ضمنها: وجود البنية التحتية؛ إذ يعد مطار العين من أحدث المطارات على مستوى العالم، وهناك كذلك مجمع نبراس؛ إذ إن هياكل الطائرات تصنع هناك، كما أن لدينا «قانون فضاء» في المراحل الأخيرة للإصدار؛ لكن لدينا بيئة تشريعية؛ فعندما تبدأ الشركة عملها، ستجد العملية منظمة؛ من خلال اتفاقات تحمي الشركة والسائح والمستثمر، مع العلم بأن الشركة ليس من الضروري أن تطير طوال الوقت، فشركات السياحة الفضائية تتبع الركاب، مثل شركات الطيران، فسيعتمد ذلك على عدد الركاب الراغبين في الذهاب إلى رحلة فضائية.

المد الأحمر

متى سيتم إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» وما أهم ما يميزه؟

- «مزن سات» قمر صناعي علمي تعليمي، نحاول من خلاله بناء كوادر مؤهلة؛ للعمل في قطاع الفضاء، ويتم تنفيذه، بالتعاون بين الوكالة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ومن المخطط إطلاقه نهاية العام الجاري، وسيوفر القمر الصناعي «مزن سات» البحث عن الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في الإمارات، والدول الأخرى، وسيعالج أيضاً ظاهرة «المد الأحمر»، التي تضرب السواحل في الإمارات الشمالية، ولاسيما في إماراتي: رأس الخيمة والفجيرة؛ من خلال توفير عدد من المعلومات البيئية في شكل صور، ستمكننا من معرفة اتجاه الظاهرة، وطبيعة حركتها.

ويعد إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» ومختلف الأقمار الصناعية المصغرة استثماراً في العنصر البشري؛ من خلال تبني عناصر بشرية مؤهلة للعمل في القطاع؛ لكي يكونوا بنية تحتية قوية للقطاع، وهو ما يضمن استدامته وتطوره؛ إذ يسهم العمل على هذه الأقمار، بتطوير التعليم، وكذلك تطوير البحث العلمي.

أقمار سريعة

حدثنا عن الأقمار الصناعية المُصغرة، وما أهمية المعلومات التي بإمكانها توفيرها لمختلف وزارات الدولة؟

- إضافة إلى «مزن سات» تم إطلاق القمر الصناعي «ماي سات-1» أواخر العام الماضي، ويجري العمل على إعداد القمر الصناعي «ماي سات - 2»؛ وذلك بالشراكة بين «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» وشركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، كما تعمل الوكالة على إطلاق القمر الصناعي «ميني سات»، إضافة إلى 3 أقمار صناعية أخرى، يجري العمل عليها في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات.

تتميز الأقمار الصناعية المصغرة، بأنها أقمار حديثة وسريعة، فإذا كنا نواجه تحدياً ما، فنحن لسنا بحاجة للانتظار لمدة أربع سنوات، ليتم تصنيع قمر صناعي كبير لمواجهة هذا التحدي؛ إذ يمكن خلال عام واحد تصنيع قمر صناعي مصغر، وإطلاقه حتى تتم الاستفادة منه، والحصول على المعلومات بشكل سريع، وهو ما يمكن أن تستفيد منه البلديات خلال تخطيط المدن؛ إذ تساعدهم المعلومات التي تقدمها الأقمار الصناعية المصغرة على اختيار الأماكن المناسبة، والصالحة للسكن، وكذلك في مجال الزراعة.

وعلى سبيل المثال، إذا أرادت وزارة التغير المناخي والبيئة أن تعرف كمية الغبار الموجود في الفضاء أو معرفة كمية انبعاث الغازات من المصانع، فإنه يمكن للأقمار الصناعية المصغرة المساعدة بذلك؛ مثلاً بقياس مستوى التلوث البحري.

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تحديات فضائية

ما جهود الوكالة للتعاون وإشراك القطاع الأكاديمي في مجال الفضاء؟

- نشجع الطلاب على المشاركة في مجال الفضاء؛ من خلال المشاريع، فإن لم تكن هنالك مشاريع فكيف سيتم استقطاب الطلاب؟؛ لذا يتم توفير المختبرات، وكذلك تجهيزها حتى ينجذب الطلاب للبحث والابتكار في هذا المجال، فخلال بناء الجامعات يتم تأسيس مراكز بحثية فيها، وتعد هذه المراكز البنية التحتية للعمل البحثي في الجامعة.

ونشجع الراغبين في الحصول على درجات علمية أكاديمية؛ للتوجه للبحث عن حلول للمشكلات والتحديات، التي تواجه قطاع الفضاء، ونقترح عليهم أفكاراً أيضاً، ومن أمثلة هذه التحديات: الطاقة في الفضاء، كالبحث في كيف يكون العمر الافتراضي للبطارية أكبر، وكيف تكون أسرع، أو البحث في تصغير حجم الألواح الشمسية في الأقمار الصناعية، أو البحث في تسريع نقل البيانات.

لتحقيق هذه الأهداف؛ تتعاون الوكالة مع مختلف الجامعات؛ مثل: «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» وجامعة الشارقة، إضافة إلى التعاون مع جامعة الإمارات في 3 أقمار صناعية؛ إذ إن هناك قمرين مصغرين، وقمر متوسط الحجم له استخدامات كثيرة في مجال المراقبة.

قانون المستقبل

وما تأثير القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء على مستقبل القطاع ؟

- قانون الفضاء قانون حديث؛ حيث يواكب مجال الفضاء ومتطلباته الحالية والمستقبلية، فهو ينظم على سبيل المثال الأنشطة الفضائية المستقبلية، كالسياحة الفضائية فهي ليست موجودة اليوم؛ لكن قانون الفضاء في الإمارات يناقشها وينظمها؛ استعداداً للمستقبل، فنحن لا نرغب في أن يكون لدينا تقنيات أو مهارات وقدرات، ولا توجد تشريعات منظمة لها.

ويساعد تنظيم الفضاء تشريعياً على استغلال الموارد الفضائية، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والدوليين، ويستقطبهم؛ للعمل في القطاع، وسيلبي «قانون الفضاء» الاحتياجات في المجال تشريعياً في المستقبل القريب، الذي قد يمتد من 5 إلى 10 سنوات، ويتميز «قانون الفضاء» بالمرونة؛ إذ يمكن إحداث تغييرات وتعديلات فيه؛ بحيث تكون مناسبة للأنشطة الفضائية.

استكشاف المريخ

ما آخر ما وصل إليه مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى المريخ «مسبار الأمل»؟

- مشروع «مسبار الأمل» بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة ومن الفريق الذي يعمل عليه يسير بالصورة الصحيحة؛ حيث رُسم لهذا المشروع خطة تنفيذ عام 2014، تتضمن مراحل محددة يتم الانتهاء منها في توقيت محدد، ويتم السير الآن وفقاً للخطة من دون تأخير، وهذا يعد عملاً وجهداً كبيراً؛ إذ إن القليل من المشاريع الفضائية لا يكون فيها تأخير أو تغير في المواصفات أو الميزانيات.

«مسبار الأمل» تم الانتهاء من مرحلة تجميعه، والآن هو في مرحلة الفحوص والاختبارات، التي تسبق مرحلة الإطلاق؛ تمهيداً لإطلاقه في مهمته خلال يوليو من عام 2020، وبإطلاق مشروع «مسبار الأمل»؛ ستكون الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف كوكب المريخ، فضلاً عن أنه يعد أول مسبار عربي إسلامي يُطلق إلى كوكب المريخ.

أبحاث الفضاء

حدثنا عن أبرز الأبحاث الفضائية في الوكالة؟ وأهميتها؟

- نعمل في الوكالة على عدد كبير من الأبحاث، ولعل آخر نشاط في هذا الجانب كان مع كليات التقنية العليا، حول تجارب بحث المدار؛ وهي تجارب تشمل الجامعات الوطنية، ونستكشف من خلالها المواهب، ونشجع الطلبة؛ للإقبال على العلوم الفضائية، وخلال العام المقبل سيتم اختيار تجربتين للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في شكل مشابه للتجربة التي مرت بها علياء المنصوري، والتي كان لها أثرها الكبير، ولدى الوكالة تجارب أيضاً مع رائد الفضاء الإماراتي، الذي سيتجه إلى الفضاء في شهر سبتمبر القادم.

مبادرة طموحة

ما المشروعات المشتركة التي سينتج عنها مؤتمر الفضاء العالمي؟

- سيتم الإعلان غداً، عن مبادرة طموحة نعمل عليها منذ سنوات؛ لدعم مجال التعاون العربي الفضائي؛ من خلال دعم الدول العربية، وستكون هذه المبادرة ذات صدى واسع، وستعكس نهج الإمارات؛ لتكون نموذجاً للدول الأخرى.

استثمار 23 ملياراً للفضاء

رداً على سؤال حول حجم الاستثمار في القطاع الفضائي، قال الأحبابي تم إجراء إحصائية مع مراكز الإحصاء، وجدنا من خلالها، أن ما تم استثماره في قطاع الفضاء، يتجاوز ال23 مليار درهم، تم صرفها على القطاع؛ وهو قطاع ينمو بنسبة عالمية، تصل إلى 9% سنوياً، وهي نسبة ليست فقط للإمارات؛ بل هي نسبة قطاع الفضاء عالمياً، وهذا يعد مؤشراً على أننا نسير في الطريق الصحيح، فإذا كنا نخطو بأقل من هذه النسبة، فمعنى ذلك أننا نعاني خللاً، وإذا كنا أكثر فهذا يعني كذلك وجود خلل، ونسعى لأن يكون «برنامج الإمارات للفضاء» ضمن أفضل الممارسات؛ لذا نسير على طريق متناغم مدروس، ضمن خطط ورؤية؛ للوصول لهدف معين؛ حيث إن المؤسسات الفضائية في الدولة، تعد مجتمعاً متماسكاً، ينسق الأنشطة الفضائية، من خلال الوكالة؛ تجنباً للازدواجية.