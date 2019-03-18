زيدان يعيد بناء ريال مدريد اعتماداً على الحرس القديم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد المدرب زين الدين زيدان العائد إلى ريال مدريد في مهمة إنقاذية مُبعَدي الفترة القاتمة السابقة، ومنح الفريق الملكي فوزاً صريحاً على ضيفه المهدد بالهبوط سلتا فيغو 2-صفر، في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما عاد أتلتيكو الوصيف إلى مسلسل النكسات وضعفت آماله في إحراز اللقب.

وسجل إيسكو وجاريث بيل هدفي ريال مدريد، وهما لم يكونا يحظيا بثقة كاملة من المدرب السابق سولاري.

قال زيدان بعد الفوز: «كنت مرتاحا وأنا سعيد بالعودة. لم تتغير أمور كثيرة. بجميع الأحوال شعرت كأني في بيتي. جئت لاعبا وقطعت جميع المراحل هنا، انتظر من اللاعبين أن يستعيدوا الأحاسيس. طلبت منهم أن نستمتع، نلعب، نركض سوياً ونكون متحدين عندما لا نملك الكرة، ثم أن نستمتع عندما نستحوذ عليها وهذا ما قمنا به».

وأعاد زيدان المبعدين من فترة تولي المدرب المقال سولاري، فدفع في تشكيلته الأساسية بالجناح الويلزي غاريث بايل، ولاعب الوسط إيسكو برغم ابتعاده لفترة طويلة، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي لعب على حساب البلجيكي تيبو كورتوا.

وعن التغييرات التي أجراها، قال زيدان «سأعتمد على الجميع، هناك 10 مباريات متبقية، اليوم لعب كيلور، وفي يوم آخر قد يكون تيبو، ريال مدريد بحاجة إلى حارسين أو ثلاثة رائعين».

وعنونت صحيفة ماركا «المدريدية» بداية إعادة بناء الفريق، وأشارت ان زيدان أشرك الحرس القديم، وهو نفس الأمر الذي شددت عليه صحيفة «آس» حيث أكدت أن زيدان أشرك لاعبين كان قد تجاهلهم المدرب السابق سولاري.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد ان الكابتن سيرخيو راموس استمر في صناعة التاريخ مع ريال مدريد، حيث خاض ضد سلتا مباراته رقم 600 في الفريق الأبيض.

وفشل أتلتيكو مدريد في تعويض خروجه المخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بخسارته على أرض اتلتيك بلباو صفر-2.

واصبح بمقدور برشلونة الابتعاد بفارق 10 نقاط عن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (لعب برشلونة أمس مع ريال بيتيس)، كما أن ريال مدريد أصبح خلفه بفارق نقطتين.

وقال قائد دفاع أتلتيكو الأوروغوياني دييغو غودين بعد مباراة ملعب سان ماميس «كانت مباراة بفرص قليلة، وبعد الهدف الأول لم يعد بمقدورنا قلب النتيجة، نحن معروفون بمواصلة الكفاح، علينا أن نستمر بالقتال للفوز في المباريات المقبلة».

على خط آخر، قطع مانشستر سيتي شوطا نحو إحراز لقبه الثاني هذا الموسم من أصل رباعية محتملة، بقلب تأخره أمام سوانزي بثنائية إلى فوز 3-2 وحجز بطاقة نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، فيما ودع جاره وغريمه مانشستر يونايتد بخسارته على أرض ولفرهامبتون 1-2.

وبقي مانشستر سيتي، حامل لقب ومتصدر الدوري المحلي، متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 69 قبل أن يقلب تأخره إلى فوز بالغ الصعوبة على مضيفه سوانزي سيتي 3-2، بفضل هدف من برناردو سيبلفا وهدفين من أغويرو (الأول من ركلة جزاء والثاني برأسية اثر تسلل واضح).

وعلق مدرب مانشستر سيتي جوارديولا على ركلة الجزاء وهدف اغويرو الجدليين «بصراحة لم أشاهدهما، إذا لم تكن ركلة جزاء وكان الهدف تسللا فأنا آسف، استحققنا الفوز لكني آسف».

وتابع جوارديولا «أنا لا أفهم لماذا لا تُطبق تقنية الفيديو، في هذه البطولة بهذا الدور، أتمنى ألا يحدث هذا الموسم المقبل».

وأضاف: «ارتداد الكرة من ركلة الجزاء كنا محظوظين فيه، لكننا كنا بحاجة إليها، خاصةً إذا كنت تنافس على 4 ألقاب.. كأس الاتحاد الإنجليزي لها مذاق خاص».

وواصل: «كان علينا تسلق الجبل، ونجحنا في ذلك.. تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وأخبرتهم أننا بحاجة لهدف واحد، ثم هاجمنا بكل قوة، وهذا هو المهم.. صنعنا العديد من الفرص، والحارس كان رائعا بإنقاذ العديد من الأهداف.. نعلم أن أي شيء قد يحدث في الكأس».

ومُني مانشستر يونايتد بالخسارة أمام ولفرهامبتون 1-2.

واجرى سولسكاير 4 تغيرات على التشكيلة التي خسرت أمام أرسنال في الدوري، فدفع بالحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو بدلا من الإسباني دافيد دي خيا، وجيسي لينغارد والإسباني اندير هيريرا والفرنسي انطوني مارسيال بدلا من اشلي يونغ والبرازيلي فريد والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان واتفورد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه الصعب على ضيفه كريستال بالاس 2-1.