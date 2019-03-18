وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء ألف جندي في سوريا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن جيش البلاد يخطط لإبقاء نحو ألف جندي في سويا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين ( لم تسمهم) أن الجيش يخطط للاحتفاظ بما يقرب من ألف جندي في سوريا، في تحول بالموقف يأتي بعد ثلاثة أشهر من أمر الرئيس دونالد ترامب بانسحاب كامل لقواته في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن محادثات الإدارة الأمريكية المطولة مع تركيا والحلفاء الأوروبيين، والتنظيمات التي تدعمها واشنطن في سوريا، فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، وهي جزء من خطة ترامب لمغادرة سوريا.

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وسبق أن أعلن ترامب في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، سحب قوات بلاده البالغ عددها ألفي عسكري من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة "لحفظ السلام" قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب.

وقال ترامب، بعد أيام من قراره، إنه يعتزم الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي 8 فبراير/شباط الماضي، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا بحلول نهاية أبريل/ نيسان المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.