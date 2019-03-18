عبد المهدي: العراق لن يعود لسياسات الحروب المدمرة والتمحور

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن بلاده "لن تعود لسياسات الحروب المدمرة والتمحور".
جاء ذلك خلال استقباله وفدا قطريا برئاسة وزير التجارة والصناعة علي الكوراي، حسب بيان صادر عن مكتب عبد المهدي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، حسب البيان، أن بلاده "صديق الجميع وعنصر سلام يخدم المنطقة، وهو ملتقى الأشقاء والأصدقاء من كل دول وشعوب العالم".
من جهته، قال الوزير القطري إن لدى الدوحة وبغداد فرص كبيرة للتعاون، مؤكدًا عزم بلاده توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأعرب الكواري عن الرغبة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وفي وقت سابق الأحد، وصل وفد اقتصادي قطري، برئاسة الكواري، إلى بغداد، في زيارة لم تحدد مدتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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