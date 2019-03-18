بيان صحفي من #إمارة_عسير عن تفاعل أمير المنطقة مع شاعر حول مطالب أهال ديرته

صحيفة الخليج الالكترونية

ردَّت إمارة منطقة عسير، على الفيديو المتداول لمواطن، يلقي قصيدة إلى أمير منطقة عيسر الأمير تركي بن طلال؛ عارضًا من خلالها جميع مطالب أهل ديرته “كحلان” التابعة لمحافظة تثليث.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما نشر في بعض وسائل الإعلام غير الرسمية عن تفاعل أمير منطقة عسير مع أحد الشعراء حول مطالب أهالي قرية كحلان بمحافظة تثليث، فإن إمارة منطقة عسير تود الإشارة إلى أن محافظات ومراكز منطقة عسير تأتي جميعا ضمن اهتمامات أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .

وأوضحت أن سمو أمير المنطقة سبق أن التقى محافظ تثليث واستمع لكافة مطالب المحافظة ومن ضمنها قرية كحلان والتي سبق وأن درست احتياجاتها من ضمن أعمال المجلس المحلي بالمحافظة ورفعت إلى مجلس المنطقة ومن ثم تم إحالتها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.

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وأضافت: “على إثر ذلك قام سموه بزيارة خاصة إلى القرية، كما عقد اجتماع بحضور بعض كبار القرية أسوة ببقية القرى، ووجه بتنفيذ عدد من الخدمات الأساسية”.

واختتمت: “وإمارة المنطقة إذ تؤكد على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لنقل الأخبار”.