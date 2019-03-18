الزكاة_والدخل: هذه الخدمات والسلع لا تخضع لضريبة #القيمة_المضافة

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صحيفة الخليج الالكترونية
بثت الهيئة العامة للزكاة والدخل عددا من الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين، بشأن بعض الحالات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة، ضمن مشاركتها التفاعلية في (اليوم العالمي لحقوق المستهلك)، إن السحب والإيداع البنكي والمبالغ المقترضة من البنوك لا تطبَّق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنما تطبَّق الضريبة على رسوم الخدمة فقط.
وأضافت أن الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء لا تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، مشيرة أيضا إلى أن الدولة تتحمل الضريبة عن رسوم الدراسة للمواطن في قطاع التعليم الأهلي الخاص.
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