المرور: هذه غرامة الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء يُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويعرّض فاعله للغرامة المالية.

وأوضحت أن مخالفة تنظيمات السير على الطرق يعاقَب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.