اصطدام حافلة تُقل “طالبات” بجمل سائب في #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرَّضت حافلة تقل طالبات بجامعة شقراء من إحدى القرى شمالاً لعفيف، لحادث اصطدام بجمل سائب على الطريق، صباح اليوم الأحد.
وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة بإصابات طفيفة، وتضررت الحافلة، فيما لم تسجل أي إصابة بين الطالبات، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث.
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