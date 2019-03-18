إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ألبانيا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الخارجية إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول جمهورية ألبانيا. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الأحد) أن القرار يسري من 1 أبريل 2019 إلى 31 أكتوبر 2019.

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