الأرصاد: توقعات بتقلبات جوية على هذه مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقلبات جوية على ثلاث مناطق، تستمر خلال الساعات المقبلة.

وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وحدوث شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية كل الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض، وتبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصر يوم غد الاثنين بمشيئة الله.