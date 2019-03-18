«بيع العراق».. الجنسية تثير المخاوف من توغل إيران

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يتجه العراق إلى منح الجنسية للأجانب ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط، في حين ينص القانون القديم على أن تمر عشر سنوات متتالية إقامة على من يطالب بالجنسية

"الجنسية" حق أساسي لكل مواطن، ولكن من ينظم هذا الحق هو القانون، الذي تضع بنوده كل دولة على حدة، فهذا القانون هو المنظم للعلاقة بين الفرد والدولة، ففي كل بلد يترتب على الجنسية بعض الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد المتجنس بجنسية الدولة، تكون في صورة حقوق سياسية ومدنية. وينظم قانون الجنسية في كل دولة كيفية الحصول على جنسية ذلك البلد والالتزامات المترتبة على الفرد حال حصوله على الجنسية، سواء كانت بالوراثة عن أحد الوالدين أو بأي طريقة أخرى بحسب قانون الجنسية لكل دولة.

ويشمل قانون الجنسية أيضا كيف يمكن خسارة تلك الجنسية، سواء في حال فشل الفرد في الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه لحمله تلك الجنسية، أو بسبب مشكلات سياسية أو قضائية. وفي العراق أثار قانون الجنسية الجديد الذي يسعى البرلمان لتمريره غضب العراقيين ومخاوفهم، واتسعت دائرة الرفض لتعديل هذا القانون، نظرا لما

ويشمل قانون الجنسية أيضا كيف يمكن خسارة تلك الجنسية، سواء في حال فشل الفرد في الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه لحمله تلك الجنسية، أو بسبب مشكلات سياسية أو قضائية. وفي العراق أثار قانون الجنسية الجديد الذي يسعى البرلمان لتمريره غضب العراقيين ومخاوفهم، واتسعت دائرة الرفض لتعديل هذا القانون، نظرا لما يحمله من ثغرات ربما تضر بهذا البلد. تسهيل ومرونة تسهيل ومرونة وأثار القانون الجديد حفيظة غالبية أعضاء مجلس النواب بسبب المواد التي تقلل من شأن الجنسية العراقية وتسهل الحصول عليها، علاوة على منح مرونة للوزير المختص، وهو وزير الداخلية، بشأن منح الجنسية.

وجاءت موجة الانتقادات على المستويين الرسمي والشعبي، بسبب ما عده منتقدوه ثغرات خطيرة تتيح منح الجنسية للأجانب ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط، في حين ينص القانون القديم على أن تمر عشر سنوات متتالية إقامة على طالب الجنسية العراقية. قوات «الباسيج» في العراق.. أداة قمعية لحماية المصالح الإيرانية

وحكومة حيدر العبادي هي التي قدمت مشروع القانون، ووافقت عليه حكومة عادل عبد المهدي، وأرسل إلى البرلمان، بحسب "سكاي نيوز". مجلس النواب أقر القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على جنسية البلد. Advertisements ورأى الكثير من العراقيين أن هذا القانون بمنزلة "كارثة" جديدة تصيب بلدهم الذي عانى كثيرا من ويلات الحروب والفساد، خاصة أنه سيعزز النفوذ الإيراني في البلاد.

ويرى مراقبون أن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحين أنه قد ينتج عنها عمليات تغيير ديموجرافي كبيرة نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان. خيانة وبيع خيانة وبيع الكاتب والبرلماني السابق حسن العلوي شن هجوما عنيفا على الحكومة والجهات التي تقف وراء مقترح القانون، متهما إياها بـ"الخيانة وبيع العراق". وفي تصريحات تداولتها مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، رأى النائب السابق أن "كل من أعد وساند قانون الجنسية ليس عراقيا، ليس من أب أو أم أو جد عراقي، هو عميل، خائن ومرتش، يوافق على إلغاء دولته ومنح جنسيتها للأجانب"، متسائلا: "أي دولة تلك التي يبقى فيها أحدهم سنة واحدة ثم يحصل على جنسيتها؟". هل ينجح العبادي في امتصاص الغضب الشعبي بـ3 مليارات دولار؟

وحذر من تغيير الهوية الديموجرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد، مشيرا إلى أن التعديل المقترح قد يتيح لبعض الإيرانيين أو الأفغان أو لرعايا دول أخرى الحصول على الجنسية العراقية بمجرد زيارتهم العراق في المواسم الدينية والبقاء فيه لفترة وجيزة، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

بينما أكد عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن، أن القانون يعد جريمة من خلال منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة، فهو إهانة وبيع متعمد للعراق، وخلفه أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء. في المقابل يرى مؤيدو التعديل أنه يساعد أولئك الذين عانوا من التهجير القسري في عهد النظام العراقي السابق قبل العام 2003، في الحصول على الجنسية بطريقة سهلة. «الاغتيالات» .. فاتورة تأييد الاحتجاجات في العراق

وكان القانون السابق يتيح للأجانب الحصول على الجنسية العراقية بصورة مشروعة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، ويسعى القانون الجديد إلى تقليصها لمدة عام واحد فقط.

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