العلاج السلوكي المعرفي.. الحل الأخير لطنين الأذن

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن العلاج السلوكي المعرفي يمثل الحل الأخير لمشكلة طنين الأذن، الذي لم يتضح نهائياً سببه، إذ يتعلم المريض نماذج للتفكير والسلوكيات للتعامل مع المرض بشكل أسهل.

وأضاف المعهد الألماني أن نتائج العديد من الدراسات العلمية أثبتت تحسن جودة حياة المصابين بطنين الأذن، بعد الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي على يد معالج نفسي، وتراجعت صعوبات النوم، ومشاعر التوتر، والقلق، والاكتئاب لديهم، بعد تعلم كيفية تشتيت الانتباه عن الطنين، ما يجعله أقل إزعاجاً.

وأوضح المعهد أن طنين الأذن، هو استقبال الصوت داخل الأذن في غياب الصوت الخارجي المقابل مثل الصفير والأزيز، مشيراً إلى أن أسباب الطنين متعدة مثل الضجيج الدائم، أو انسداد القنوات السمعية، أو التهاب الأذن الوسطى المزمن.

ويمكن علاج طنين الأذن بالأدوية، أو بالوخز بالإبر الصينية، أو بالتنويم المغناطيسي.