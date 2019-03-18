التوتر النفسي المستمر يهددك بأمراض خطيرة

حذرت الدكتورة كريستا روت-زاكنهايم من تمهيد التوتر النفسي المستمر، الطريق للإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، واضطرابات أيض الدهون، واضطرابات الهضم، إضافةً إلى الصداع، وصعوبات النوم.
وأضافت أخصائية علم الأعصاب والطب النفسي الألمانية، أن أعراض التوتر النفسي المستمر تتمثل في سرعة الاستثارة، والتفكير العميق ليلاً، وفقدان الدوافع، وإهمال الأسرة، والأصدقاء، والهوايات.
ولمواجهة التوتر النفسي المستمر تنصح روت-زاكنهايم بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بانتظام، إذ تساعد الحركة في محاربة هرمونات التوتر، إضافةً إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، والتأمل.
ومن التقنيات المفيدة أيضاً التاي تشي Tai chi، وهي عبارة عن حركات رشيقة مع أنماط التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي Progressive Muscle Relaxation، أي تعلم كيفية ضبط الشد لمجموعة محددة من العضلات في الجسم، بالشد متعمداً لمجموعة من العضلات، قبل تحريرها.
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