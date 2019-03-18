القبض على امرأة إيطالية طعنت صديقها بسبب الغيرة

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على سيدة إيطالية بعد أن طعنت صديقها بسكين في قلبه، وذلك بسبب الغيرة.

ونشبت مشاجرة على ملكية مطعم، بين سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً وصديقها أثناء سيرهما في أحد شوارع مدينة فلورنسا.

وزاد غضب المرأة عقِب أن تلقّى حبيبها رسالة نصية من صديقته السابقة، حيث أخرجت سكيناً من حقيبتها وطعنته في قلبه، حسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ طلبت المعتدية الإسعاف لحبيبها، بعد التخلص من أداة جريمتها، ثم اتهمت شخصاً مجهولاً بارتكاب الجريمة والفرار.

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ونُقل الضحية إلى مستشفى كاريجي بفلورنسا لتلقي العلاج المناسب، إذ أُصيب في الجزء الخارجي من عضلة القلب وفق التحقيقات.

وعندما بدأ رجال الشرطة البحث عن المعتدي المزعوم، لم يجدوا أيّ أثر أو دليل بشأت كلام المرأة، بل عثروا على سكين ملطخة بالدماء في سلة مهملات تحمل بصماتها.

وبعد سماع أقوال الشهود، الذين أكدوا مسؤولية المرأة عن طعن حبيبها، اعترفت بجريمتها، وأُلقي القبض عليها بتهمة محاولة القتل.