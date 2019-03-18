تويوتا تستدعي 3643 سيارة في الصين لعيوب في الإطارات

تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استدعاء نحو 3643 سيارة في الصين، لمخاوف بشأن السلامة على خلفية عيوب في الإطارات، وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إنه وفقا لخطة الاستدعاء التي قدمتها شركة تويوتا موتور المحدودة للاستثمار (الصين) إلى المصلحة، فإن الإجراء سيشمل 2396 سيارة لكزس LS500H تم إنتاجها في الفترة بين 14 يونيو/حزيران 2017 و18 يوليو/تموز 2018، بالإضافة إلى 1247 سيارة لكزس LS350 تم إنتاجها في الفترة بين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 و18 يوليو/تموز 2018.
وتم تزويد المركبات المتضررة بإطارات تسرب الهواء لم يتم تركيبها بشكل صحيح على المحور. وقد يؤدي ذلك إلى ضوضاء غير طبيعية أو اهتزاز السيارة، وفقا لما ذكرت الشركة.
وتعتزم الشركة استبدال الإطارات المعيبة مجانا.
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