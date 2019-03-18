حقائب نسائية تحتفي بشخصيات ديزني

طرحت شركة أمريكية مجموعة من الحقائب الأنيقة التي تحمل صور شخصيات ديزني الشهيرة.

وجاءت مجموعة كوتش إكس ديزني بالتعاون مع شركة دوس أوف كولورز إكس ميني ماوس للمكياج، وفي وقت سابق من هذا العام، تم إصدار مجموعة من معدات تدريب تيريز إكس ديزني.

وفي العام الماضي، تم تكريم ميكي ماوس في عيد ميلاده التسعين، عبر تعاون مع علامات تجارية عديدة، بما في ذلك فانس، راغ آند بون، وكارين ووكر، وليفيس، وبوهو، وتومز، مما يثبت أن ديزني لا تعاني من أي نقص في الترويج لعلامتها التجارية عبر العديد من المنتجات، بحسب موقع "إليت ديلي".





وإذا كنت تبحثين عن حقائب رخيصة الثمن مع عناصر من الرسوم المتحرك، فقد لا تكون مجموعة "كوتش" مناسبة لك، بالنظر إلى أن تكلفة الحقائب تبدأ من 175 دولار.

أما إذا كنت ترغبين باقتناء قطعة خاصة، فإن هذه المجموعة هي ما يجب أن تبحثي عنه، بدءاً من الحقائب الصغيرة، وحقائب الظهر، وحقائب اليد، حيث تحمل كل منها صورة لإحدى شخصيات ديزني المحببة.



