اخبار الخليج

حقائب نسائية تحتفي بشخصيات ديزني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements
طرحت شركة أمريكية مجموعة من الحقائب الأنيقة التي تحمل صور شخصيات ديزني الشهيرة.وجاءت مجموعة كوتش إكس ديزني بالتعاون مع شركة دوس أوف كولورز إكس ميني ماوس للمكياج، وفي وقت سابق من هذا العام، تم إصدار مجموعة من معدات تدريب تيريز إكس ديزني.

وفي العام الماضي، تم تكريم ميكي ماوس في عيد ميلاده التسعين، عبر تعاون مع علامات تجارية عديدة، بما في ذلك فانس، راغ آند بون، وكارين ووكر، وليفيس، وبوهو، وتومز، مما يثبت أن ديزني لا تعاني من أي نقص في الترويج لعلامتها التجارية عبر العديد من المنتجات، بحسب موقع "إليت ديلي".

200cd5d876.jpg

وإذا كنت تبحثين عن حقائب رخيصة الثمن مع عناصر من الرسوم المتحرك، فقد لا تكون مجموعة "كوتش" مناسبة لك، بالنظر إلى أن تكلفة الحقائب تبدأ من 175 دولار.

أما إذا كنت ترغبين باقتناء قطعة خاصة، فإن هذه المجموعة هي ما يجب أن تبحثي عنه، بدءاً من الحقائب الصغيرة، وحقائب الظهر، وحقائب اليد، حيث تحمل كل منها صورة لإحدى شخصيات ديزني المحببة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقائب نسائية تحتفي بشخصيات ديزني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى