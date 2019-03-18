كنتاكي تسمح لزبائنها بإعداد وجباتهم

في إطار حملة لجمع التبرعات الخيرية، أعلنت فروع مطاعم كنتاكي في المملكة المتحدة بأنها ستفتح أبواب مطابخها قريباً أمام الزبائن الذين يرغبون بإعداد وجباتهم بأنفسهم.

ومن المزمع أن تفتح ما يصل إلى 300 من فروع سلسلة مطاعم كنتاكي في جميع أنحاء البلاد أبواب مطابخها أمام كل من يرغب في إعداد وجبته الخاصة من الدجاج المقلي بنفسه، في الثلاثين من مارس (آذار) الجاري.

كما ستوفر كنتاكي الفرصة للزبائن بإلقاء نظرة حصرية خلف الكواليس لمعرفة كيفية إعداد وجبات كنتاكي، والسماح لهم بتجربة عملية يقومون خلالها بإعداد وجبتهم الخاصة بأنفسهم، وهم يرتدون قبعات الطهي التي تحمل شعار كنتاكي.

وبحسب ناطق باسم الشركة، فإن دخول الزبائن لمطابخ كنتاكي سيتم عبر شراء تذاكر خاصة بهذا الحدث، وسيتم رصد ريع هذه التذاكر للجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون الشباب، بحسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.