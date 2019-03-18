مرض السكري هو مرض مزمن وصل إلى معدلات وبائية بين البالغين والأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعاني مرضى السكري من عواقب عديدة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والمضاعفات الأخرى، كما أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ويعزز الالتهابات، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وفيما يلي نسرد بعض الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري، التي ينبغي أن يتجنبها مرضى السكري، كما يمكنكم أيضا الاطلاع على أفضل الخضراوات والفواكه لمرضى السكري، وأبرز أعراض ارتفاع السكر بالدم.

الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري

1 - الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

والكربوهيدرات لها أكبر تأثير على نسبة السكر في الدم الخاصة بك إلى حد بعيد، لأنها تنقسم إلى سكر أو جلوكوز، ويتم امتصاصها في مجرى الدم، وتتواجد بكثرة في النشويات مثل الأرز والمعكرونة والحلويات المصنعة والبطاطس، والذرة والدقيق والخبز الأبيض، وعندما يستهلك مرضى السكري الكثير من الكربوهيدرات في توقيت واحد يمكن أن يعمل هذا على رفع مستويات سكر الدم إلى مستويات عالية بشكل خطير، وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة إلى الإضرار بأعصاب الجسم والأوعية الدموية، مما قد يمهد الطريق للإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.

2- المشروبات المحلاة بالسكر

المشروبات السكرية هي أسوأ خيار لشخص يعاني من مرض السكري، فهي عالية جدا في نسبة الكربوهيدرات، وهي مرتبطة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري، وتشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يزيد من خطر الحالات المرتبطة بداء السكري، كما أن ارتفاع مستويات الفركتوز في المشروبات السكرية قد يؤدي إلى تغييرات التمثيل الغذائي التي تعزز الدهون في البطن وتضر بمستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

3- الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية

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توجد الدهون الثلاثية في السمن النباتي والزبدة، إضافة إلى ذلك غالبا ما يضيفها مصنعو المواد الغذائية إلى البسكويت والكعك وغيرها من المخبوزات للمساعدة على إطالة مدة الصلاحية.الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري

3- الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز

مثلما ذكرنا في النقطة الأولى، فإن الخبز الأبيض والأرز والمكرونة هي أطعمة عالية الكربوهيدرات، وتناولها يزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة أخرى أن الوجبة التي تحتوي على خبز عالي الكربوهيدرات لم ترفع فقط نسبة السكر في الدم ولكنها أدت أيضا إلى انخفاض وظائف المخ لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري.

4- الفاكهة المجففة

الفاكهة هي مصدر كبير للفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين C والبوتاسيوم، لكن تجفيف الفاكهة يؤدي إلى فقدانها الماء الموجود بداخلها، ويؤدي إلى تركيزات أعلى من هذه العناصر الغذائية، ولسوء الحظ يصبح محتوى السكر أكثر تركيزا أيضا.

5- عصير الفاكهة

على الرغم من أن عصير الفاكهة يعتبر مشروبا صحيا، إلا أن آثاره على نسبة السكر في الدم تشبه فعليا تلك الخاصة بالمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى، وينطبق هذا على عصير الفواكه غير المحلى 100%، وفي بعض الحالات يكون عصير الفواكه أعلى في نسبة السكر والكربوهيدرات مقارنة بالصودا، ويمكن لمحتواه العالي من الفركتوز أن يفاقم من مقاومة الأنسولين، ويعزز زيادة الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بالنسبة لهؤلاء من يعانون من مرض السكري.