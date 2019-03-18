شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل جنديين فى اشتباكات مع حزب العمال الكردستانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان إن اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أدت إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة مسلحين اليوم الأحد.
وأضاف أن الاشتباكات وقعت في سنجار بشمال غرب العراق بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من اجتياز نقطة تفتيش تابعة للجيش. وقال الجيش إن المسلحين صدموا جنديا بسيارة وهاجموا نقطة التفتيش.
ولم يعلق حزب العمال الكردستاني على ذلك.
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