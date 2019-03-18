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© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
وأضاف البيان الذي نشرته موقع قناة "السومرية نيوز" العراقيى أن "تلك القوات قامت بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة".
وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفرعن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات الـ"PKK".
وكان مصدر أمني قال لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار.
ونقل الموقع الكردي عن مدير ناحية سنوني، خوديدا جوكي، قوله "حدثت اشتباكات مساء اليوم الأحد بين القوات الأمنية العراقية ووحدات حماية سنجار… وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".
وقالت "رووداو" إن الاشتباكات بدأت حينما أراد عدد من مقاتلي وحدات حماية سنجار العبور من منطقة حدودية بين إقليم كردستان وكردستان سوريا، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من القوات الأمنية العراقية، ومقتل أحد مقاتلي وحدات حماية سنجار، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يعلن تفاصيل الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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