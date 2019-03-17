شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. إغلاق مطعم بالرياض بسبب «تدني النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية عرقة، اليوم الأحد، مطعم وجبات سريعة بحي ظهرة لبن. وعزت الأمانة سبب الإغلاق إلى عدم التزام العمال بالتعليمات الصحية، وتدني مستوى النظافة. وأكدت أمانة الرياض، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق صاحب المطعم والعاملين فيه. Advertisements

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