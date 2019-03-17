شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً.. سحب رعدية وغبار على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غدٍ الاثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة، التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة هي الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على كل من: عسير، والطائف، والباحة، ومرتفعات جازان.