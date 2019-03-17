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مواطن يروي تفاصيل نجاته من الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف المواطن خالد بن عبدالله الشدوخي، طالب الدكتوراه المبتعث في نيوزلندا عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على المصلين، ونجاته من الموت بفضل الله مع آخرين في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

وقال “الشدوخي” إن بعض أصدقائه استشهدوا، فيما بقي واحد في المستشفى، مشيراً إلى أن الموقف كان مرعباً للغاية، وأن الله أنجاه بعد أن سمع إطلاق النار خارج المسجد، عندها أيقن بخطورة الوضع.

وأضاف في حديثه لشبكة “سي إن إن” أنه تحامل على زجاج نوافذ المسجد فكسره، وخرج من النافذة إلى المنازل القريبة؛ إذ لحق به عدد من المصلين الذين كتب الله لهم النجاة، داعياً للشهداء بالقبول، وللمصابين بالشفاء العاجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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