والد أصيل الأنصاري يروي قصة مؤثرة: الصدقة أنجت ابني من الموت في هجوم نيوزيلندا الإرهابي (فيديو)

جدة - عمرو شويل قال والد الطالب السعودي أصيل الأنصاري، البالغ من العمر 19 عامًا والذي أصيب إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، إن الصدقة أنجت ابنه من الموت في الهجوم.

وأضاف في مقطع فيديو تداوله الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يوم الحادث عزم جيرانه وأصدقاءه على صدقة جارية بأن ذبح ذبيحة، موضحًا: “لعلها منعت عنه الضرر”.