سيدة مصرية تناشد السيسي الإفراج عن ضباط قتلوا ابنها وحفيديها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sputnik الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيسيدة مصرية تناشد السيسي الإفراج عن ضباط قتلوا ابنها وحفيديها

ناشدت سيدة مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 9 ضباط حكم عليهم بالسجن 7 سنوات بسبب قتلهم نجلها وحفيديها بالخطأ.

ونشر الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور مقطع فيديو لسيدة تناشد السيسي العفو عن الضباط مؤكدة أنها سامحتهم على قتل ابنها وقبلت ديته.

وذكّر بأن الحادث يعود لعام 2014 حيث خرج 9 ضباط للقبض على مطلوبين وكان لديهم مواصفات سيارة مشابهة لسيارة الأب القتيل وولديه وأطلقوا عليها النار ليقتلوا من فيها بالخطأ.

وأشار الإعلامي المصري إلى أنه خلال جلسة الاستئناف على الحكم، وصل أهالي الضباط لاتفاقات عرفية مع أهالي الضحايا ودفعوا ديتهم 4.5 مليون جنيه بالتراضي، لكن محكمة النقض أيدت الحكم وأبقت عليه.

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المصدر: جريدة الدستور