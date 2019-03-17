سيدة مصرية تناشد السيسي الإفراج عن ضباط قتلوا ابنها وحفيديها

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ناشدت سيدة مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 9 ضباط حكم عليهم بالسجن 7 سنوات بسبب قتلهم نجلها وحفيديها بالخطأ.
ونشر الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور مقطع فيديو لسيدة تناشد السيسي العفو عن الضباط مؤكدة أنها سامحتهم على قتل ابنها وقبلت ديته.
وذكّر بأن الحادث يعود لعام 2014 حيث خرج 9 ضباط للقبض على مطلوبين وكان لديهم مواصفات سيارة مشابهة لسيارة الأب القتيل وولديه وأطلقوا عليها النار ليقتلوا من فيها بالخطأ.
وأشار الإعلامي المصري إلى أنه خلال جلسة الاستئناف على الحكم، وصل أهالي الضباط لاتفاقات عرفية مع أهالي الضحايا ودفعوا ديتهم 4.5 مليون جنيه بالتراضي، لكن محكمة النقض أيدت الحكم وأبقت عليه.
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المصدر: جريدة الدستور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.