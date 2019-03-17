العراق يشارك في اجتماع عسكري ثلاثي بدمشق

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، وصول رئيس الأركان "عثمان الغانمي" إلى دمشق، للمشاركة في اجتماع يضم نظيريه؛ السوري "علي أيوب" والإيراني "محمد باقري".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والتنسيق العسكري في مكافحة الإرهاب بين الدول الثلاث، وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وسائل إعلام إيرانية توجه "باقري" إلى سوريا، للمشاركة في الاجتماع.
وحافظت بغداد على علاقات وثيقة مع النظام الأسد خلال السنوات الماضية، رغم عزلة دولية وإقليمية واسعة، على خلفية جرائم ارتكبها بحق الشعب السوري.
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