شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قررت ألبانيا، إعفاء مواطني عدة دول من بينهم المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا.
ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019م.
الجدير بالذكر أن ألبانيا هي إحدى دول إقليم البلقان الواقع في جنوب شرق أوروبا، ويحدها من الشمال الغربي الجبل الأسود، وكوسوفو إلى الشمال الشرقي، وجمهورية مقدونيا إلى الشرق واليونان من الجنوب والجنوب الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.