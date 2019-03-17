فيديو| بالأرقام.. هذه خسائر الحوثي في مران صعدة

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع احتدام المعارك العسكرية في اليمن بين الحوثي والتحالف العربي وقوات الجيش اليمني، استطاعت الأخيرة، التقدم في مناطق جديدة بمنطقة "مران" بمحافظة صعدة اليمنية.
وتمثل محافظة صعدة المركز الروحي والفكري، والحاضنة الشعبية والجغرافية لميليشيا الحوثي، إضافة إلى أنها تمثل الملجأ الأخير، خاصة في ظل سلسلة الهزائم التي مُنِيت بها مؤخرًا.
ولقي قياديان في ميليشيا الحوثي مصرعهما مع عدد من عناصرهما خلال المواجهات التي دارت مؤخرًا في مران، والقياديان هما صالح الخوزري وحسين خلوفة واللذان كانا يقودان مجاميع لميليشيا الحوثي في تلك المواجهات.
وكان عشرات من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية قد لقوا مصرعهم خلال مواجهات الأيام الماضية.
ويشهد اليمن، منذ نحو أربعة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف السعودي الإماراتي، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:
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