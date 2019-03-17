إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب فلسطينيان بجراح، مساءالأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان: "إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة، وشرعت بعملية تفتيش طالت عدداً من المنازل". وأضاف الشهود، إن شبان رشقوا القوات بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية، فيما أطلق الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول. وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي في تلك المواجهات تم معالجتهما ميدانيا. ومنذ ظهر الأحد، يواصل الجيش الإسرائيلي البحث عن منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي "أرئيل" و"جيتاي"، وسط الضفة الغربية، حسب قناة عبرية، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي، على الأقل، وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر إصابته خطيرة.



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