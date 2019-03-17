ولي عهد أبوظبي والرئيس الأفغاني يشرفان على توقيع عدد من مذكرات التفاهم

اسماء السيد - أبوظبي: أشرف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وأفغانستان في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان اليوم في قصر الرئاسة أربع مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة، وقعها من جانب الإمارات أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما وقعها من جانب أفغانستان محمد همايون قيومي، القائم بأعمال وزارة المالية.

ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية وقعتها، نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومحمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة وقعها ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومحمد همايون قيومي.

حضر مراسم توقيع المذكراتالشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وطحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وخالد بن محمد بن زايد وأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية ومريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.

كما حضرها الوفد المرافق للرئيس الأفغاني.