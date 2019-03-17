شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. زيارة جاكى شان لمركز شرطة دبى الذكى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد نجم الاكشن العالمى جاكى شان، فى دولة الإمارات، لتصوير فيلمه الجديد "Vanguard"، وزار مركز الشرطة الذكى فى لاميرا بإمارة دبى، وهو الأول من نوعه حيث يقدم خدمات للجمهور بدون تدخل بشرى، والذى حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه فى العالم.

أطلع الفنان العالمى الصينى جاكى شان على دورية "غيّاث" الخاصة بشرطة دبى الفريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تحتوى على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة ، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التى تعزز العمل الشرطى في الجانب الأمنى والمرورى ونظام التعرف على الوجوه.

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جاكى شان خلال زيارته إلى مركز شرطة دبى الذكى

وقالت شرطة دبى، أن الفنان العالمى جاكى شان، اسمع لشرح سعيد الجناحي، مدير تنفيذى للعمليات فى لجنة دبي للإنتاج التلفزيونى والسينمائى، حول مركز الشرطة الذكى الذى جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.



جاكى شان يستمع إلى الشرح حول كيفية العمل

و تعرف جاكى شان ، على الخدمات التى يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.