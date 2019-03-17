الفالح: دول "أوبك+" اقتربت من مستوى 90% من الامتثال بخفض إنتاج النفط في فبراير

القاهرة —سبوتنيك.وقال الفالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك +":

"مستوى الامتثال جيد وسوف يتحسن، نحن قريبون من نسبة 90 بالمئة من الالتزام بالاتفاق، وطمئنوني جميعهم أنهم في طريقهم للوفاء بالتزاماتهم".

وتابع الفالح: "لقد كنا نراقب مستوى خفض الإنتاج في صادرات إيران وفنزويلا، وقد استطاعت الأخيرة الإبقاء على مستويات الصادرات فوق مليون برميل يوميا، وقد أعادوا توجيه بعض صادراتهم، وثمة بعض الخفض في تلك الصادرات، وبعض من تلك البراميل يذهب إلى آسيا بدلا من الساحل الغربي الأمريكي، والسوق لا يزال به وفرة من النفط الفنزويلي".

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وأضاف الفالح، أن السعودية تخطط لإنتاج:

" 9.8 مليون برميل يوميا في كلا من مارس/آذار وأبريل/نيسان، وربما تكون الصادرات للشهرين أقل من 7 مليون برميل يوميا".

وأشاد الفالح بما وصفه بالنهج "البراجماتي" لروسيا على الرغم من "التوترات الجارية بينها وبين واشنطن"، مشيرا إلى أن روسيا "كانت براغماتية للغاية في سياستها وتوصياتها بشأن موائمة هدف الخفض الطوعي وعدم خلط السياسة بقرارات الخفض، وعدم استخدام القرارات المتعلقة بالإنتاج لتسوية الحسابات".