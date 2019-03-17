شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى مصدر في إدارة المرور بالعاصمة المقدسة، صحة المقطع المتداول عن وقوع حادث غريب لمركبة حلَّقت في الجو لترتطم بنفق.
وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع خارج المملكة، وليس كما يُشاع حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في أحد أنفاق العاصمة المقدسة.
ولفت المصدر إلى أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيراً إلى أنه ليس المرة الأولى التي يتم فيها نفي هذا الحادث، حيث تم تداوله على مواقع التواصل قبل أشهر عدة، بعد أن زعم متداولوه أنه في مكة المكرمة.
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