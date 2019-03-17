شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر «الصحة».. إدارة نسائية لمستشفى «ولادة المساعدية» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: أوكلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، إلى الدكتورة أمل سعد

سالم كيال، وذلك كأول طبيبة سعودية تدير مستشفى في محافظة جدة، لمدة عام خلفاً للدكتور ياسر الغامدي، بحسب “عكاظ”. كما عينت الدكتورة بسمة عبدالمحي الحجيلي للقيام بمهام وأعمال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية.

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