شكرا لقرائتكم حكومة ماي تلوّح بتجميد تصويت ثالث للبرلمان حول "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ ساعتين في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 19:48

أعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت في شأنه مع الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) للتصويت في مجلس العموم (البرلمان) لمرة ثالثة، إذا لم تحظ بدعم كاف.



واشار الى ان التصويت "ليس مؤكداً"، مضيفاً: "لن نعرض اتفاقاً جديداً إلا إذا تأكدنا أن عدداً كافياً من زملائنا ومن (الحزب الوحدوي الإرلندي الشمالي) مستعدون لدعمه لتمريره في البرلمان".

في السياق ذاته، قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: "الأمر مرتبط بمدى قدرتنا على الفوز بالتصويت داخل مجلس العموم. سيكون صعباً تبرير إجراء تصويت، في حال لم نكن واثقين من الفوز به".

Advertisements

وكان التصويت الاول في 15 كانون الاول (ديسمبر) الماضي انتهى بهزيمة لماي بـ 432 صوتاً في مقابل 202، فيما خسرت التصويت الثاني الثلثاء الماضي بـ 391 صوتاً في مقابل 242.

ونشرت ماي مقالاً في صحيفة "صنداي تلغراف" اليوم الاحد، حذرت فيه من أن هزيمة إضافية لها في البرلمان "قد تعني عدم مغادرة الاتحاد الاوروبي لأشهر، وربما عدم مغادرته إطلاقاً".

وتطرّقت الى الانتخابات الاوروبية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل، قائلة: "صعب قبول فكرة توجّه البريطانيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب اوروبيين، بعد 3 سنوات على تصويتهم لمغادرة الاتحاد".

اما زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن فرأى ان "من السخف" عرض الاتفاق للمرة الثالثة على التصويت في البرلمان، محذراً من أن العماليين قد يحاولون مجدداً اسقاط حكومة ماي.