شكرا لقرائتكم استسلام 50 شرطياً أفغانياً لـ "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - كابول - رويترز - | منذ 4 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 18:08
استسلم 50 رجل أمن لحركة "طالبان"، خلال معركة من أجل السيطرة على إقليم بادغيس غرب أفغانستان.
وقال عبد العزيز بك، رئيس المجلس الإقليمي في بادغيس، إن حوالى 100 من رجال الأمن الأفغان الذين كانوا جزءاً من شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، حاولوا الفرار من مواقعهم إلى تركمانستان المجاورة السبت، لكنهم مُنعوا من دخولها.
وأضاف أن حوالى 50 من شرطة الحدود استسلموا، فيما يواصل الباقون القتال في حي بالا مرغاب الأكثر اكتظاظاً في الإقليم. وتابع: "يقاتل هؤلاء الجنود ضد طالبان منذ سنوات، وإذا استسلموا ستقتلهم".
وحذر عضو في المجلس الإقليمي في بادغيس من أن الحيّ معرض لخطر السقوط في أيدي "طالبان"، إلا إذا حصلت القوات الأفغانية على تعزيزات جوية وبرية.
وأعلنت الحركة استسلام 90 من شرطة الحدود، ونشرت صوراً على "تويتر" لطابور من عشرات الرجال، قالت إنهم أسرى من شرطة الحدود، مضيفة أنها قتلت كثيرين آخرين. لكن ناطقاً باسم حاكم بادغيس اعتبر ان "طالبان" ضخّمت تقديراتها للقوات التي أسرتها.
وكان المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان ذكر أن الحركة تسيطر أو تحاول السيطرة على نحو نصف أفغانستان، منذ إطاحتها من الحكم عام 2001.
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