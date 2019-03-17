شكرا لقرائتكم غوايدو يبدأ جولة في فنزويلا.. ينهيها في مقرّ مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 17:24

بدأ زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، من مدينة فالنسيا جولة في البلاد تعهد أن ينهيها «في ميرافلويس»، في إشارة الى قصر الرئاسة في كراكاس.



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وشارك غوايدو مع آلاف من أنصاره في تجمّع في فالنسيا، عاصمة ولاية كارابوبو التي تبعد 170 كيلومتراً غرب كراكاس. وقال امام الحشد: «نبدأ مرحلة جديدة من تعبئتنا، عبر زيارة كل الولايات الممكنة بهدف تحرير بلادنا وإنهاء اغتصاب السلطة»، في اشارة الى حكم الرئيس نيكولاس مادورو. واضاف: «حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة. يعتقدون بأنهم يستطيعون إسكاتنا وإخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة الى الوراء».

وكتب على «تويتر»: «سننهي اغتصاب السلطة، عبر تعبئة المواطنين». وتعهد أن يكون «قريباً جداً في مكتب الرئاسة».

وطالب غوايدو نواب المعارضة بتنظيم تجمّعات في مناطقهم. وأعلنت المعارضة تنظيم نحو 50 تجمعاً السبت في 10 من الولايات الـ 23 في البلاد.

أما مادورو فدعا الى «تعبئة ثورية مناهضة للإمبريالية» في كراكاس، وتجمّع آلاف من أنصاره وهم يحملون أعلاماً فنزويلية. كما أمر الجيش بتعزيز الرقابة على المنشآت الكهربائية وحول خطوط التوتر العالي الكهربائية، بعد انقطاع للتيار الكهربائي شلّ البلاد أسبوعاً.