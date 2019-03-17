شكرا لقرائتكم 4 قتلى بهجوم استهدف قطاراً باكستانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد، كابول - رويترز - | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:49

قُتل 4 أشخاص وجُرح 10 آخرون في باكستان اليوم الأحد، بعد تفجير قنبلة على خط للسكك الحديد في إقليم بلوشستان.



وقال قائد الشرطة في منطقة نصير آباد حيث حصل التفجير: «سقط 4 قتلى، هم فتاة وأمّها وآخران».

وسبّب التفجير في انحراف 6 عربات من القطار عن الخط، علماً انه كان متجهاً من مدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وهذا ثاني هجوم على قطارات خلال أسبوعين في المنطقة، علماً ان انفصاليين من عرق البلوخ شنّوا منذ سنوات هجمات على قوات أمن وقطارات، رفضاً لـ «استغلال» موارد الإقليم من الغاز ومواد أخرى.

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وإقليم بلوشستان جزء مهم من مشاريع للنقل والطاقة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي جلبت لباكستان استثمارات قيمتها 57 بليون دولار.

على صعيد آخر، استدعت كابول ديبلوماسياً باكستانياً بارزاً وطلبت توضيح تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قال فيها إن «حكومة جيدة ستظهر في أفغانستان. أعني أنها حكومة ستمثل الجميع. الحرب ستنتهي وسيعمّ السلام». ويشير بذلك الى المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان».

وذكر ناطق باسم الخارجية الأفغانية أن الوزارة استدعت وكيل السفارة الباكستانية، لتوضيح التصريحات. وأضاف: «أعربت أفغانستان للحكومة الباكستانية عن رفضها الشديد للتصريحات التي تعتبرها تدخلاً صارخاً في شؤونها الداخلية».

وفي شباط (فبراير) الماضي، استدعت الوزارة السفير الباكستاني زاهد نصرالله خان، بعد قوله إن محادثات السلام الأفغانية قد تتأثر إذا لجأت نيودلهي الى العنف تجاه إسلام آباد.