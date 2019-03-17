شكرا لقرائتكم فلسطيني يقتل إسرائيلياً ويجرح اثنين في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:48

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد أن فلسطينياً قتل اسرائيلياً قرب مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة وأصاب إثنين آخرين بجروح. وقال الناطق باسم الجيش إن «اسرائيلياً قتل في الهجوم»، في حين أفاد مسعفون بأنهم عالجوا «اسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم» الذي وقع قرب مستوطنة أرييل جنوب غرب نابلس.



وأوضح الناطق جوناثان كونريكوس أن «الهجوم بدأ عندما هاجم شخص فلسطيني جندياً بسكين وأخذ سلاحه عند مفترق مستوطنة أرييل جنوب غربي نابلس» قرب قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين. وأضاف أن الفلسطيني تمكن من السيطرة على سيارة انتقل بها الى قرية بروقين الفلسطينية القريبة بعدما أصاب اسرائيليين آخرين بجروح خطيرة. وتابع أن الفلسطيني لا يزال فارا وأن «هناك عملية مطاردة جارية».

وقال مسعفون إنهم قاموا «بنقل رجلين إسرائيليين في الـ16 والـ20 من العمر الى المستشفى مصابين بجروح من طلقات الرصاص وفي حالة خطيرة». ولم يقدم الناطق معلومات حول هوية الفلسطيني وما اذا كان ينتمي الى مجموعة مسلحة أم أنه تصرف بمفرده.

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من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاناهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية «نحن في أوج عملية ملاحقة المهاجم في مكانين مختلفين في منطقة أرييل». وتابع: «أشد على أيدي جنود الجيش وعناصر الشين بيت (الامن الداخلي) والأجهزة الأمنية، وسنلقي القبض على المهاجمين وسنحاسبهم مثلما فعلنا في كل الحالات السابقة».

وأشادت «حماس» بالهجوم في الضفة الغربية ووصفته بـ»البطولي». وقالت في بيان لم يتبن مسؤولية الهجوم إن «العملية تأتي رداً على انتهاكات جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ورداً على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية».

وتطرق نتانياهو الى موجة التصعيد الاخيرة في قطاع غزة، وقال إن اسرائيل «تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على أراضينا خلال نهاية الأسبوع». وشدد على أن «حماس تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء كان متعمداً أو عن طريق الخطأ، ولهذا السبب قمنا بتوجيه 100 ضربة موجعة لحركة حماس».