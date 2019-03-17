شكرا لقرائتكم عشرات القتلى بسيول في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - رويترز - | منذ 5 ساعات في 17 مارس 2019 - اخر تحديث في 17 مارس 2019 / 16:46

قُتل 58 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية نجمت من أمطار غزيرة، في إقليم بابوا أقصى شرق إندونيسيا، كما جُرح عشرات وشُرِد أكثر من 4 آلاف.



Advertisements

وتبحث السلطات عن مزيد من الضحايا في بلدة سينتاني التي اجتاحتها السيول. وقال ناطق باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن 51 شخصاً قُتلوا وجُرح 74 في البلدة. وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة سبّبت انهيارات أرضية في مدينة جايابورا عاصمة الإقليم، ما أسفر عن 7 قتلى.

ورجّح ارتفاع عدد الضحايا، لافتاً الى أن «عملية الإجلاء ما زالت جارية ولم يتم الوصول الى كل المناطق المتضررة».

وذكر ناطق باسم الجيش في بابوا أن جنوداً انتشلوا رضيعاً عمره 5 أشهر من تحت أنقاض منزل أسرته، ونقلته إلى مستشفى.

ولحقت أضرار بمئات المنازل وثلاثة جسور وطائرة كانت متوقفة في مطار.