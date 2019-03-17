الحرس الثوري: تشكيل قوات بالعراق وسوريا قوامها 200 ألف مقاتل

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قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، إنه تم تشكيل قوة من مئة ألف عنصر في العراق بالإضافة إلى قوة بحجم مماثل في سوريا لمحاربة الجماعات الإرهابية، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جعفري قوله: "الشعب السوري هو المحور الرئيسي لقوات المقاومة هناك وقد تم تشكيل قوات شعبية في سوريا تضم نحو 100 ألف مقاتل، استطاعت هذه القوات أن تقف بوجه "داعش" و"جبهة النصرة" والمسلحين السوريين".

وأضاف: "تم تشكيل قوات الحشد الشعبي في العراق وقوامها 100 ألف مقاتل من أبناء الشعب، كما ذهبت بعض القوات الإيرانية إلى العراق لغرض نقل خبراتها إلى تلك القوات الشعبية والمساهمة في إعدادها وتنظيمها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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وتابع جعفري: "يمكن القول إن العدو لم يحقق نجاحا في المنطقة، وقد فشلت جميع مخططاته التي نفذها، وما تحقق هو انتصار الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة فقط"، وأكد القائد الإيراني أن واشنطن صرفت تريليونات الدولارات من أجل القضاء على محور المقاومة ودوله، لكنها لم تنجح، وقال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدفع مثل هذه الأثمان على الإطلاق من أجل الوقوف بوجه أمريكا، ونحن نقدم المساعدات العسكرية إلى دول محور المقاومة، ومن واجبنا تزويد دول المحور بالتجربة وتمكينهم في مجالات مختلفة".