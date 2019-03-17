دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Fitbit Versa Lite.. ساعة اليد قليلة الثمن متعددة المزايا

كشفت شركة Fitbit منذ عدة أيام، عن الساعة الذكية Fitbit Versa Lite، والتي لا تتميز بقيمتها السعرية المناسبة فحسب، بل كذلك بإمكانيات تقنية رائعة، نوضحها في تلك السطور.

السعر والتصميم والشاشة

تتميز Fitbit Versa Lite قبل كل شيء، بسعر مناسب يبلغ نحو 160 دولار فقط، أي أقل من نصف سعر ساعة أبل Series 4، علاوة على تصميم رائع ومشابه للساعة الذكية السابقة التي أصدرتها الشركة من قبل، إلا أنها تختلف عنها تلك المرة بألوانها الزرقاء والأرجوانية الجذابة، وباحتوائها على زر واحد فقط بدلا من 3، كذلك تكشف الساعة الذكية عن شاشة ليست دائرية ولا مربعة، بل شديدة الشبه بتلك الخاصة بساعة أبل، ولكن كما ذكرنا من قبل بقيمة سعرية أقل كثيرا.

تتبع اللياقة البدنية

يعد تتبع اللياقة البدنية هو صلب عمل ساعة Fitbit الأحدث، حيث تقوم بحساب الخطوات التي يقوم بها المرء، عدد السعرات الحرارية التي فقدت، قياس نبضات القلب ليلا ونهارا، علاوة على دعم نحو 15 تمرينا رياضيا مختلفا، والقدرة على تتبع أنشطة عدة مثل الركض والمشي والسباحة وركوب الدراجات.

مراقبة النوم

لا تتوقف مراقبة الحالة الصحية من Fitbit Versa Lite على تتبع الأنشطة الرياضية فقط، إذ تحرص الساعة الذكية على مراقبة فترات النوم أيضا، حينما تبلغ صاحبها بعدد ساعات نومه العميقة وغير العميقة، علاوة على تحديد عادات النوم الأفضل لكل شخص، من أجل تحسين عملية الاستغراق في النوم ليلا.

مواصفات مختلفة

بشكل عام، تحتوي ساعة Fitbit Versa Lite الذكية، على مواصفات عدة شديدة الأهمية للمستخدمين، مثل إمكانية عرض المكالمات والرسائل والتنبيهات والإشعارات القادمة من تطبيقات الهاتف، إضافة إلى قدرة مستخدمي أندرويد على الرد على الرسائل عبر الساعة الذكية، مع إمكانية الاستفادة من التطبيقات المتاحة بمتجر تطبيقات Fitbit، المنتظر إطلاقه يوم الجمعة المقبل.

في النهاية، تفتقد ساعة Fitbit Versa Lite الذكية، لبعض المواصفات الضرورية للبعض، مثل القدرة على تخزين الموسيقى، أو تتبع الموقع حتى مع عدم وجود الهاتف، إلا أنها في كل الأحوال تعتبر الجهاز الأفضل، لكل من يرغب في ساعة بسيطة ومميزة، قليلة الثمن نسبيا.

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