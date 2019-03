ابل تستعرض مميزات هواتف الأيفون في أحدث مقاطع الفيديو الترويجية

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

في محاولة من شركة ابل للترويج لإصداراتها المميزة من هواتف الأيفون، نشرت الشركة 3 مقاطع فيديو تستعرض من خلالها ميزة Face ID، وآداء iOS 12 إلى جانب نشاط الشركة في المحافظة على البيئة من خلال إعادة التدوير.

نشرت الموقع الخاص بشركة ابل في المملكة المتحدة، ثلاثة من مقاطع الفيديو الترويجية لإصدارات الشركة من هواتف الأيفون، حيث يركز مقطع الفيديو الأول على تقنية وميزة Face ID التي تعطي للمستخدم ميزة تسجيل مقطع لمدة 14 ثانية، مع ميزة TrueDepth في الكاميرة التي تعمل على رسم مخطط ثلاثي الأبعاد لوجه المستخدم.

بينما يستعرض مقطع الفيديو الثاني مميزات برمجيات iOS 12 في تسريع آداء الإصدارات القديمة والحديثة أيضاً من هواتف الأيفون، والذي يدعم بالفعل نسبة 80% من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد حتى الآن.

وفي مقطع الفيديو الثالث توضح ابل دورها في المحافظة على البيئة وإعادة تدوير المنتجات، حيث لا تركز الشركة على هواتف الأيفون فقط، كما أنها تؤكد على أن إعادة التدوير تسمح بإعادة إستخدام المواد دون الحاجة إلى إستخراج مزيد من الخامات من الأرض من جديد.

يذكر أن حملة الترويج التي بدأتها ابل في المملكة المتحدة بشعار “There’s more to iPhone” لم تكن الأولى من نوعها للترويج لهواتف الأيفون، حيث تأتي حملة ترويجية أخرى في الولايات المتحدة “iPhone can do what؟”، حيث تركز هذه الحملة على مميزات إصدارات 2018 من هواتف الأيفون.

