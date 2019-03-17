شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع فى باقم بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش اليمني استعادة مواقع مهمة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وتحقيقه لتقدم ميداني واسع عقب معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية. وقال مصدر عسكري يمني - وفقا لما ذكرته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد - إن قوات الجيش حررت قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الميليشيات الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

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