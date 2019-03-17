اهتمام سينمائي بفيلم "ليل خارجي" في مهرجان الأقصر

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وشهد اهتماما كبيرا من الإعلام العربي والأفريقي بالإضافة إلي اهتمام سينمائي كبير، حيث حضر كل المنتج صفي الدين محمود والفنان محمود حميدة ودكتور سمير سيف وأمينة خليل وسلوي محمد علي وعمرو عبدالعزيز ومحمد عبدالله محمود والموسيقار راجح داوود وكلاوس أيدر ودرة بشوشة وعدد كبير من الوفد التونسي بالمهرجان وغيرهم.

© Sputnik . Abdullah Hemeid

والفيلم من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وتم إنتاجه بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط، ونجوم "إف إم".

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، وشارك في مهرجاني مراكش، واستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في تورونتو الذي حاز على إعجاب النقاد.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوا عليها.

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وهم "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، و"توتو" بائعة الهوى، التي تقابلهم للمرة الأولى، ومصطفى، سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو"، ويحاول كل منهم إثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" بين رحي هذا الصراع.

في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم.

ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.