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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن الناطق الإعلامي لمحور آزال، المقدم فائز الصعدي، قوله، اليوم الأحد 17 مارس/آذار: "قوات الجيش خاضت، بمساندة مروحيات التحالف، معارك عنيفة مع الحوثيين، تمكنت خلالها من تحرير قرى الجلح والسلفة والدحل ووادي المبطح ووادي آل عسلان جهلة غرب مديرية باقم قرب مديرية مجز شمال صعدة".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأطلق الجيش اليمني، الاثنين الماضي 11 مارس، عملية عسكرية ضد "الحوثيين" في صعدة، ونقلت وكالة "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد اللواء العاشر قوات خاصة العميد الركن عبده البرح، قوله:"الجيش أطلق بمشاركة ألوية محور علب ومساندة مدفعية وطيران التحالف، عملية تمشيط واسعة لجيوب الحوثيين بين مديريتي باقم ومجز شمال غربي صعدة".
وأضاف العميد البرح: "الجيش صار على مشارف مديرية مجز، وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم".
وقال البرح: "سقط عشرات القتلى من الحوثيين وتم أسر اثنين وتدمير عربات نقل جنود واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعثور على مخازن عبوات ناسفة وألغام".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معارك مع "الحوثيين"... الجيش اليمني يسيطر على قرى غرب مديرية باقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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