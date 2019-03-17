تونس.. مسيرة لإحياء الملابس التراثية في قلب العاصمة

تونس/مروى الساحلي/الخليج 365

احتفلت تونس، الأحد، باليوم الوطني للملابس التراثية بتنظيم "خرجة" (مسيرة) حاشدة في قلب تونس العاصمة.

ويحيي التونسيون سنويا اليوم الوطني للباس التقليدي في 16 آذار / مارس من كل عام.

وانطلقت المسيرة، التي نظمتها جمعيتي "تراثنا" و"السيارات الكلاسكية" (مستقلتان)، من أمام جامع الزيتونة مرورا بأسواق تونس العتيقة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

كما شهدت المسيرة كذلك عرض للباس التقليدي الفلسطيني.

وشاركت في الاحتفال رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وسفير تركيا في البلاد عمر فاروق دوغان، وعدد من الدبلوماسيين لبلدان المغرب واليمن وليبيا وفلسطين والأرجنتين.

واستعرضت المسيرة الأزياء التقليدية التي تمثل الهوية التونسية وأبرزها البرنس والشاشية والجبة للرجال، إلى جانب الفوطة والبلوزة والسفساري والملية ومريول فضيلة للنساء.

وصاحب هذا الاستعراض عرض موسيقي "الحضرة" المميزة بتونس.

ورافق المسيرة استعراض للسيارات الكلاسيكية ومعرض للمنتجات التقليدية والمأكولات الشعبية للتعريف بها.

وقال زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا، للأناضول، إن "هذا الاحتفال يهدف لرد الاعتبار للّباس التقليدي التونسي والتّشجيع على الاستثمار في مجال الصناعات التقليدية".

Advertisements

وأكد أنه "يتم تنظيم هذه التظاهرة سنويا للتمسك بالعادات والتقاليد وكي نقول لا للعولمة"، مشيرا إلى إلى أن جمعيته تسعى لمخاطبة "يونسكو" ليصبح هذا الاحتفال عالميًا.

من جهته، قال السفير التركي عمر فاروق دوغان، للأناضول، إن "الهوية هي خاصية تتميز بها الشعوب وهي كنز منحه الله لها".

وتابع أنه "يجب حماية الهوية عن طريق إحياء العادات والتقاليد كما يجب المحافظة على جذورنا وإبرازها للأجيال القادمة".

وأوضح أن "ممارسة الطقوس الثقافية تمثل عملًا دؤوبًا للمحافظة على الثقافة والهوية".

وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إنه "يجب الاعتزاز بالثقافة والهوية الإسلامية والمحافظة عليها".

وأوضحت أن بلدية تونس في تواصل مستمر مع المجتمع المدني لدعمه من أجل إحياء حفلات فنية وثقافية وترفيهية وتنظيم تظاهرات رياضية.

كما عبرت عن دعمها للحرفيين التونسيين الموجودين في المدينة العتيقة ومساعدتهم عن طريق تنظيم معارض للتعريف بمنتجاتهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.