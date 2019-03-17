الرئيس الأفغاني يجري زيارة إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

أبوظبي/ الخليج 365

يجري الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، الأحد، زيارة إلى الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن غني وبن زايد بحثا مكافحة التطرف ودعم السلام وجهود الإعمار في أفغانستان، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة، غير محددة المدة، في إطار استضافة كل من الإمارات وقطر، خلال الأشهر الأخيرة، وفودا من حركة طالبان الأفغانية ومسؤولين أمريكيين، لبحث سبل التوصل إلى صيغة سلام في البلد المضطرب.

وتشهد أفغانستان منذ 18 عاما صراعا بين طالبان والحكومة في كابل، المدعومة من قبل تحالف دولي تقوده واشنطن، ما تسبب بمقتل الآلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.